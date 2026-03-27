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ACTEOS : Publication du Rapport Financier Annuel 2025
information fournie par Boursorama CP 27/03/2026 à 11:05

Communiqué de presse

Paris, le 27 mars 2026

Le Rapport Financier Annuel 2025 a été déposé auprès de l’AMF le 27 mars 2026 sous le numéro : 192621281_20260327.

Il est disponible dès à présent sur le site de la société : www.acteos.fr

Des exemplaires du Rapport Financier Annuel 2025 sont également disponibles au siège social de la société : 2-4 rue Duflot à Roubaix 59100.

À propos d'Acteos :

Fondé en 1986, Acteos est un éditeur et intégrateur de progiciels spécialisés dans l’optimisation des flux logistiques (supply chain management). Le groupe, présent en France, en Allemagne et au Liban, propose aux entreprises une suite complète de solutions modulaires et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique – de la gestion d’entrepôt (WMS) et du transport (TMS) jusqu’à la prévision des approvisionnements (FPS). Cotée sur Euronext Paris, Acteos s’est imposé comme un acteur de référence alliant innovation technologique et expertise métier au service de la performance logistique de ses clients.
Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)
Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com

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