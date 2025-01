ACTEOS : Chiffre d'Affaires S2 2024

Une activité en repli de 10,3 % intégrant des décalages dans les prises de commandes Software et l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession



Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2024.



EN K€ 2024 2023 Variation

Acteos France 1er semestre 5 221 4 226 +23,5%

2ème semestre (1) 4 042 4 877 -17,1%

Cumul Annuel 9 263 9 103 +1,8%



Acteos Allemagne 1er semestre 2 150 2 711 -20,7%

2ème semestre (1) (2) 1 633 2 729 -40,2 %

Cumul Annuel 3 783 5 440 -30,5%



Acteos TOTAL 1er semestre 7 371 6 937 +6,2%

2ème semestre (1) 5 675 7 606 -25,4%



dont Mobilité 2ème semestre 1 689 2 534 -33,3%

dont Software 2ème semestre 3 986 5 072 -21,4%



Cumul Total Annuel 13 046 14 543 -10,3%



(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

(2) Concernant la filiale allemande, les chiffres du 2ème semestre sont intégrés dans la consolidation jusqu’à la date de cession de la filiale soit le 30/11/2024



















EN K€ 2024(1) 2023 Variation



Software France 5 759 5 915 -2,6%

Allemagne 2 938 4 105 -28,4%

Cumul Annuel 8 697 10 020 -13,2%



Mobilité France 3 504 3 188 +9,9%

Allemagne 845 1 335 -36,7%

Cumul Annuel 4 349 4 523 -3,8%



Cumul Total Annuel 13 046 14 543 -10,3%