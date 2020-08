Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acted dénonce le meurtre "haineux" de sept de ses membres au Niger Reuters • 10/08/2020 à 11:30









PARIS, 10 août (Reuters) - L'organisation non-gouvernementale Acted a confirmé la mort de sept de ses membres et de leur guide dimanche dans une attaque au Niger, en parlant d'un "crime haineux". "C'est avec un profond chagrin que nous confirmons le décès de sept de nos collègues ainsi que de leur guide au Niger, tués sans raison et lâchement par des individus armés dans la région de Kouré, au sud-est de Niamey, le 9 août 2020", déclare Acted dans un communiqué. "Ce crime haineux ne doit pas rester impuni et nous ne détournera pas de notre engagement à soutenir la population du Niger", ajoute l'ONG. Le ministère nigérien de la Défense avait annoncé dimanche soir que l'attaque avait fait huit morts, six Français et deux Nigériens. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.