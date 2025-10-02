ACS soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 13:27
Le broker indique prévoir une croissance de 15% du BPA en 2026 pour le groupe espagnol, tirée par la construction aux Etats-Unis. 'Les centres de données représentent 14% du carnet de commandes du groupe', souligne-t-il.
'Des articles de presse sur la coentreprise dédiée aux centres de données suggèrent une création de valeur de 1,2 milliard d'euros. La présentation de la stratégie pour les centres de données est attendue avant la fin de l'année', poursuit BofA.
Valeurs associées
|69,7500 EUR
|Sibe
|+2,35%
A lire aussi
-
CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, ... Lire la suite
-
Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crédibilité du plan budgétaire français, les tensions politiques autour du vote ... Lire la suite
-
Deux personnes ont été abattues mercredi soir par des gendarmes au Maroc alors qu'elles tentaient "de prendre d'assaut" une brigade, au deuxième jour de violences en marge d'un mouvement pacifique pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.
-
Transfert des avoirs russes à l'Ukraine et menace de représailles : pourquoi la Belgique hésite à laisser l'UE "manger la poule aux oeufs d'or"
La Commission européenne a proposé un plan visant à prêter à Kiev les milliards d'avoirs gelés russes stockés sur la plateforme Euroclear, basée à Bruxelles. Cette solution préoccupe le pouvoir belge, qui pointe les zones d'ombre et conséquences potentielles d'une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer