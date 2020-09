Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acquittement contesté du cerveau présumé du meurtre du journaliste slovaque Jan Kuciak Reuters • 03/09/2020 à 14:15









(.) par Radovan Stoklasa PEZINOK, Slovaquie, 3 septembre (Reuters) - L'acquittement d'un homme d'affaires slovaque poursuivi pour l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée en 2018 a suscité jeudi la détresse des parties civiles et poussé les procureurs, qui avaient requis la condamnation de Marian Kocner, à faire appel. L'entrepreneur, dont le nom apparaissait dans plusieurs enquêtes du journaliste sur des réseaux de corruption mêlant milieux d'affaires et cercles politiques, était accusé d'avoir commandité le double assassinat qui a provoqué de vastes manifestations et contribué à redessiner le paysage politique du pays. Mais le tribunal spécial de Pezinok n'a pas suivi la démonstration des procureurs, qui avaient requis une peine de 25 ans d'emprisonnement contre Kocner et ses deux co-accusés. Alena Zsuzsova, associée de l'homme d'affaires et qui était accusée d'avoir participé à la préparation de l'assassinat, a également été acquittée. "Il n'a pas été prouvé que cet acte avait été commis par Marian Kocner et Alena Zsuzsova", a déclaré la juge Ruzena Sabova, qui présidait le procès, invoquant un doute devant bénéficier aux accusés. Le troisième co-accusé, Tomas Szabo, a en revanche été condamné à 25 ans de prison. Les familles de Jan Kuciak et Martina Kusnirova ont quitté la salle d'audience aussitôt l'acquittement de Kocner prononcé. "J'avais prévu de me rendre sur la tombe de Martinka et de Jan pour leur dire enfin que tous ceux qui leur avaient infligés ceci seraient punis. Malheureusement, ainsi que vous le voyez, c'est impossible", a déclaré, en larmes, Zlatica Kusnirova, à sa sortie du tribunal. Le Premier ministre Igor Matovic, arrivé au pouvoir après le double assassinat, a lui aussi critiqué l'acquittement, estimant sur Facebook que "les conspirateurs manifestes de ce meurtre cherchaient à se soustraire aux griffes de la justice". "Espérons que justice les attend tous les deux", a-t-il ajouté. IMPUNITÉ L'ONG Reporters sans Frontières (RSF) a elle aussi dénoncé un double acquittement qui, écrit-elle sur Twitter, "est une preuve d'un immense fiasco des organismes chargés de l'enquête et de la justice". "Nous attendions de la Slovaquie qu'elle donne un bon exemple en matière de procès et de condamnation des crimes contre des journalistes. Au lieu de quoi nous restons dans une situation d'impunité", a ajouté Christophe Deloire, le secrétaire général de l'association de défense de la liberté de la presse. "Qui a ordonné l'assassinat de Jan Kuciak ? Pourquoi a-t-il été tué ? Une réponse claire est nécessaire." Jan Kuciak et Martina Kusnirova, qui étaient âgés de 27 ans, ont été tués par balles à leur domicile situé près de Bratislava en février 2018. L'affaire a alimenté au sein de la population des soupçons de corruption parmi les élites du pays, donnant lieu à un vaste mouvement de colère qui a poussé le Premier ministre de longue date Robert Fico à démissionner. Un nouveau gouvernement entré en fonction en mars dernier a promis d'éradiquer la corruption. Traduire devant la justice les assassins de Kuciak et sa compagne était considéré comme un test pour le système judiciaire slovaque, décrié comme sujet à corruption. Plusieurs politiciens de haut rang et des représentants de la justice ont démissionné après que l'enquête a révélé leurs liens passés avec Kocner. Deux autres suspects ont déjà été condamnés dans cette affaire après avoir admis leur culpabilité, dont le tireur, Miroslav Marcek, un ancien militaire qui s'est vu infliger une peine de 23 ans de réclusion criminelle. Le cinquième suspect, Zoltan Andrusko, accusé d'avoir servi d'intermédiaire a écopé en décembre dernier d'une peine réduite de quinze ans de prison dans le cadre d'un accord de plaider-coupable. Marian Kocner a été parallèlement condamné en février dernier à 19 ans de prison pour avoir émis frauduleusement 69 millions d'euros de billets à ordre au détriment de la chaîne de télévision Markiza. (avec Jason Hovet et Robert Muller à Prague version française Jean Terzian et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

