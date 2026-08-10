Acquisitions saluées pour Archer Aviation auprès de Boeing

Archer Aviation flambe à Wall Street ( 18,16%, à 6,605 dollars) après avoir annoncé la signature avec Boeing ( 0,44%, à 235,50 dollars) d'accords définitifs, permettant au premier de procéder à l'acquisition de trois filiales du second.

La société spécialisée dans le secteur de l'aérospatial, et notamment dans les aéronefs de pointe, va ainsi changer d'échelle en rachetant Wisk Aero, SkyGrid et Insitu, trois filiales de Boeing. En contrepartie, le géant américain va recevoir 19,75% du capital d'Archer Aviation et deux warrants correspondant chacun à 100 millions de dollars de titres. Un warrant est un instrument financier qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter des actions d'une entreprise à un prix fixé à l'avance, pendant une période déterminée.

Pour Jefferies, à la clôture de vendredi, les 19,75% d'actions Archer Aviation destinés à Boeing représentent une valorisation de 840 millions de dollars, auxquels il faut ajouter 200 millions de dollars de bons de souscription d'actions exerçables à 13 dollars l'action et à 17,88 dollars.

Toujours selon la banque d'investissement américaine, cette opération combinera des capacités dans les domaines de l'autonomie, des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux et des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Dans le détail, Wisk Aero, SkyGrid et Insitu ont été des pionniers et ont incubé des technologies fondamentales de vol autonome. Wisk Aero a notamment conçu, construit et fait voler six générations d'appareils eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux), cumulant plus de 1 700 vols d'essai. De son côté, SkyGrid a développé une solution terrestre de pointe pour la gestion du trafic aérien, compatible avec tous types d'appareils. Enfin, Insitu est un concepteur, développeur et fabricant d'UAS (système de drone) utilisés pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance et générant environ 200 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Outre ces acquisitions, Jefferies souligne également que les deux sociétés ont conclu un accord de licences croisées de propriété intellectuelle qui permettra à Boeing de continuer à accéder à la technologie de base du vol autonome de Wisk.

Jefferies a maintenu son avis à l'achat sur le titre Boeing, avec une cible de cours de 295 dollars, soit un potentiel de hausse de 26%.