A la suite des communiqués de presse du 30 juillet et du 18 septembre 2020, Apax Partners, Olivier Jallabert, le fondateur et président-directeur général d'Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (la « Société »), ainsi que certains dirigeants et cadres de la Société (le « Management ») annoncent ce jour la réalisation de la cession en numéraire hors marché de 20 889 437 actions Amplitude Surgical et de l'apport en nature de 4 121 120 actions Amplitude Surgical, à Auroralux, une société contrôlée par PAI Partners, soit un total de 25 010 557 actions Amplitude Surgical, représentant environ 52,3%1% du capital de la Société, au prix de 2,15 € par action. Le règlement-livraison des titres cédés en numéraire est intervenu ce même jour.