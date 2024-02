Acquisition par Groupe Berkem du site industriel de Givaudan à Valence (Espagne)

● Signature d’un accord définitif concernant l’acquisition de Naturex Iberian Partners (site industriel de Givaudan à Valence, Espagne) qui devrait être effective au 31 mai 2024



● L’accord prévoit la cession des outils et équipes de production, Givaudan restant détenteur du savoir-faire et de ses portefeuilles produits et clients



● Accroissement significatif des capacités de production en extraction végétale de Groupe Berkem à destination des acteurs des compléments alimentaires et de la nutrition



● Report des objectifs de rentabilité 2025 de Groupe Berkem à horizon 2027, compte tenu des investissements prévus afin d’assurer la montée en puissance de l’outil industriel



Blanquefort (France) et Vernier (Suisse), le 6 février 2024 à 8h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Givaudan, leader mondial de la création d’arômes et de parfums (code ISIN : CH0010645932 – mnémonique : GIVN), concernant l’acquisition de Naturex Iberian Partners (site industriel de Givaudan à Valence – Espagne).



Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu