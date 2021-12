Acquisition de la société UNI’TT - Renforcement de la division Plateformes de services RH

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce l’acquisition de la société UNI’TT, spécialisée dans la gestion et prestation de services RH. Avec cette acquisition, le Groupe renforce son positionnement dans le médico-social ainsi que son offre de gestion des Ressources Humaines externalisée.



UNI’TT travaille avec des agences d’intérim coopératives dédiées aux secteurs du sanitaire et du médico-social. Elle met à leur disposition un ensemble de solutions RH innovantes pour optimiser la gestion de leur back office sur les aspects juridiques (gestion et sécurisation des contrats de travail), Paie (gestion de la paie et de la facturation associée) et sociaux (gestion administrative). Cette activité vient parfaitement compléter l’offre d’Inalvéa Développement, acquise par le Groupe en octobre 2020.



Cette société profitable a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 335 k€ et devrait afficher une progression de son activité sur l’exercice 2021 portée par un premier semestre 2021 en croissance de +18% par rapport à 2020.