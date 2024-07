Acquisition de ChampionX par SLB : une deuxième demande du DoJ

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

AOF - EN SAVOIR PLUS

ChampionX propose des programmes et des services de chimie à l'industrie mondiale du pétrole et du gaz naturel en amont.

(AOF) - SLB a annoncé que le groupe et ChampionX ont toutes deux reçu une demande d'informations complémentaires (deuxième demande) de la part du ministère de la Justice des États-Unis (DoJ). Il s'agit d'une demande dans le cadre de l'examen par celui-ci du projet d'acquisition de ChampionX annoncé précédemment par SLB. Le groupe de services parapétroliers s'attend à ce que la transaction soit conclue au quatrième trimestre de 2024 ou au premier trimestre de 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.