Acquisition à 945 millions de dollars pour GE Healthcare

La société a annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir SOFIE Biosciences, spécialiste américain de la fabrication sous contrat de produits radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de positons (TEP), auprès de Trilantic North America. L'opération, réalisée intégralement en numéraire, valorise la société à 945 millions de dollars.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve notamment des autorisations réglementaires. SOFIE Biosciences intégrera alors la division PDx de GE HealthCare.

Avec cette acquisition, le groupe américain entend renforcer sa présence dans la chaîne d'approvisionnement des produits radiopharmaceutiques aux Etats-Unis, notamment dans le "dernier kilomètre", particulièrement critique en raison de la courte durée de vie de certains produits. SOFIE dispose d'un réseau américain de 15 sites de production sous contrat exploitant 21 cyclotrons, ainsi que d'un site de développement et de production spécialisé dans la théranostique.

GE HealthCare estime que SOFIE Biosciences devrait enregistrer une croissance annuelle à deux chiffres dans le bas de la fourchette une fois intégrée au groupe. La société produit déjà notamment Flyrcado, un produit de GE HealthCare utilisé en imagerie TEP.

L'opération intervient alors que le marché des radiopharmaceutiques connaît une forte expansion, portée par le développement de nouveaux radiotraceurs et des thérapies ciblées. Environ 20 radiotraceurs TEP et plus de 30 produits radiothérapeutiques sont actuellement en développement dans l'industrie. SOFIE possède notamment FAPI-74, un actif de phase III pour lequel GE HealthCare détient déjà les droits hors Etats-Unis.

Après la finalisation de l'acquisition, SOFIE continuera d'opérer comme partenaire de production indépendant pour ses clients, y compris pour des produits développés par d'autres fournisseurs de radiopharmaceutiques.