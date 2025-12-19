Acquisition à 100% de SEIPL finalisée par Schneider Electric
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 08:55
"Cette acquisition renforce l'orientation stratégique de Schneider Electric en Inde en tant que marché domestique attractif et en croissance et l'un des hubs clés de sa stratégie multi-hub", affirme le groupe industriel.
Cette finalisation fait suite à un accord signé en juillet, par lequel Schneider Electric a convenu de racheter au fonds singapourien ses parts dans leur coentreprise indienne, pour un montant de 5,5 milliards d'euros.
Le spécialiste français de la gestion de l'énergie et des automatismes indiquait alors attendre un taux de croissance organique annuel composé du chiffre d'affaires à deux chiffres ("double-digit") pour SEIPL dans les années à venir.
Valeurs associées
|235,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,45%
