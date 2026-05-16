Ackman et Loeb adoptent des stratégies différentes en matière d'investissements dans le secteur technologique au début de l'année 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Deux des milliardaires les plus suivis de Wall Street pour leurs choix d'actions, tous deux anciens investisseurs activistes très volubiles, ont adopté des stratégies opposées cette année: Bill Ackman a misé sur Microsoft MSFT.O et s'est retiré d'Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O , tandis que Daniel Loeb a fait le contraire.

Ackman a déclaré le X que sa société Pershing Square avait commencé à prendre une nouvelle position sur le géant du logiciel Microsoft en février après la chute du cours de l'action, affirmant que les investisseurs ne valorisaient pas suffisamment la suite bureautique Microsoft 365 et les investissements dans l'intelligence artificielle de l'entreprise.

Le fonds spéculatif de Loeb, Third Point, a quant à lui vendu 925 000 actions Microsoft au cours du premier trimestre, liquidant ainsi une position que la société détenait depuis fin 2022, selon un nouveau document réglementaire.

Ackman et Loeb figuraient autrefois parmi les investisseurs activistes les plus virulents de Wall Street, poussant les entreprises à améliorer leurs performances avec des suggestions allant de la cession de divisions au licenciement de directeur général.

Ces dernières années, tous deux ont adopté un ton plus modéré, évitant les conflits publics qui faisaient la une des journaux, pour se concentrer plutôt sur la sélection de titres et suivre le mouvement. Les choix des deux hommes sont suivis de près par les investisseurs qui analysent leurs déclarations trimestrielles.

Third Point, la société de Loeb, a indiqué avoir acheté 175 000 actions d'Alphabet, la société mère de Google, au premier trimestre, tandis qu'Ackman a cédé la majeure partie de sa position dans l'entreprise, selon un document réglementaire. Une source a indiqué qu'Ackman s'était débarrassé du reste de sa participation dans Alphabet au deuxième trimestre.

Au cours du premier trimestre également, Pershing Square et Third Point ont tous deux pris de nouvelles positions dans Meta Platforms META.O , comme le montrent leurs déclarations. Reuters a été le premier à faire état de cette position en février lorsque M. Ackman a déclaré à ses clients que ce géant de la technologie et des réseaux sociaux allait tirer profit de l'intelligence artificielle.

Les documents réglementaires ont montré que Loeb, Ackman et d'autres grands investisseurs ayant déposé leurs données trimestrielles de portefeuille 13F auprès de la Securities and Exchange Commission se montrent plus sélectifs dans leurs investissements dans les « Magnificent Seven », les sept géants de l'IA, un groupe qui comprend Meta, Microsoft et Alphabet.