Ackermans: nouvel investissement dans Biotalys

(CercleFinance.com) - Ackermans & van Haaren annonce contribuer pour cinq millions d'euros à un placement privé de 15 millions de Biotalys, faisant passer de 12,5 à 15,4% sa participation dans cette entreprise de solutions à base de protéines pour la protection des cultures.



Biotalys utilisera le produit du placement principalement pour soutenir les processus réglementaires en cours aux Etats-Unis et dans l'UE pour son premier produit candidat EVOCA, pour développer son pipeline, et pour soutenir le futur développement d'EVOCA NG.



EVOCA est conçu pour lutter contre le botrytis et l'oïdium dans les fruits et légumes de grande valeur. Contenant le même ingrédient actif, EVOCA NG bénéficiera d'un processus de production et d'une formulation optimisés pour une commercialisation compétitive.





Valeurs associées ACKERMANS V HAARE 188,30 EUR Euronext Bruxelles -0,53%