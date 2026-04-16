Achieve Life Sciences s'envole après la nomination d'un nouveau directeur général avant le lancement d'un médicament clé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions de la société de biotechnologie Achieve Life Sciences ACHV.O augmentent de 19,4 % à 4,24 $ avant la mise sur le marché

** La société a nommé l'investisseur en soins de santé et médecin Andrew D. Goldberg au poste de directeur général, en remplacement du cofondateur Richard Stewart, qui demeurera au conseil d'administration

** La société déclare que ce remaniement intervient alors qu'elle se prépare à un éventuel lancement aux États-Unis de la cytisinicline, une pilule destinée à aider les gens à arrêter de fumer, si elle est approuvée

** La cytisinicline serait le premier nouveau traitement de la dépendance tabagique depuis une vingtaine d'années; la FDA devrait prendre une décision d'ici le 20 juin 2026

** La société ajoute que le médicament est également testé pour aider les gens à arrêter de vaper, ou d'utiliser des e-cigarettes, pour lesquelles il n'y a pas de traitement approuvé

** La société indique qu'un financement récemment annoncé pourrait lever jusqu'à 354 millions de dollars, dont 180 millions de dollars d'avance, pour soutenir le lancement

** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~29% depuis le début de l'année