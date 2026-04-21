Acheter-Louer.fr reporte publication comptes annuels, vise 29 mai 2026

* Acheter-Louer.fr reporte publication comptes annuels 2025, initialement attendue 30 avril 2026. * Nouveau calendrier fixé au plus tard au 29 mai 2026. * Retard lié aux travaux comptables et d’audit perturbés par procédure de sauvegarde ouverte 11 février 2025. * Procédure achevée 10 mars 2026, à la suite du remboursement intégral du passif. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Acheter louer.fr SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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