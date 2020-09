Acheter-louer.fr partenaire de RADIO IMMO

LES ULIS, France, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-louer, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, et Expression, le magazine d'information des professionnels de l'immobilier du Groupe, deviennent co-producteurs de trois émissions diffusées sur RADIO IMMO, première webradio dédiée à l'information immobilière éditée par le groupe WEBRADIOS EDITIONS.

RADIO IMMO est un média incontournable des décideurs de l'écosystème de l'immobilier qui totalise plus de 650 000 écoutes et téléchargements mensuels, près de 8 500 podcasts et 200 événements annuels. Partenaire de ce média ayant pour vocation d'informer les professionnels et les particuliers des actualités et des évolutions du marché, Acheter-louer.fr co-produit l'émission De l'immobilier à l'habitat, co-animée par 2 journalistes dont Fabrice Cousté. Dédiée au grand public, l'émission partage avec les auditeurs et internautes des informations pratiques et les dernières actualités sur le secteur. Ces deux animateurs présentent également une fois par mois l'émission BtoB consacrée aux professionnels de l'immobilier, L'immobilier dans tous ses états, co-produite par le magazine Expression, édité par la société Acheter-louer.fr. Afin de compléter ce dispositif, Expression et RADIO IMMO co-produisent trois émissions spéciales de L'immobilier dans tous ses états, animées par Sylvain Levy-Valensi, Directeur Associé co-fondateur du groupe Webradios Editions.

Afin d'être au plus près des professionnels et des particuliers, Acheter-louer.fr, Expression et RADIO IMMO installent un studio radio pour y mener des interviews vidéo lors des Congrès FNAIM, des Salon des professionnels de l'immobilier et des salons dédiés aux innovations pour les professionnels de l'immobilier le RENT Real Estate & New Tech.

Disponibles sur le site radio-immo.fr ainsi que sur le site et l'application mobile acheter-louer.fr, les podcasts de chacune des émissions seront aussi à retrouver sur le blog acheter-louer.fr, le site Expression, les newsletters de MaLettreImmo et de MaLettreHabitat . Par ailleurs, ils pourront être téléchargés sur tous les sites et les applications mobiles de podcasts, YouTube, Dailymotion, réseaux sociaux et en référencement sur les moteurs de recherche Google, Bing, Qwant.

A? propos de WEBRADIOS EDITIONS

Créé en 2015, le groupe WEBRADIOS EDITIONS propose une plateforme de radios « 100% digitales » à la demande, destinées à des communautés affinitaires business, économiques et sociétales. Le groupe, dirigé par Olivier Lucas, Président Fondateur, et Sylvain Lévy-Valensi, Directeur Associé Co-Fondateur, édite 7 radios accessibles en ligne et sur application mobile, dont RADIO IMMO. Le groupe propose plus de 12 000 podcasts et recense près de 15 millions d'écoutes et téléchargements par an.

À propos de RADIO IMMO

Radio Immo s'adresse à l'ensemble des acteurs professionnels et particuliers du secteur immobilier. Média des décideurs de l'écosystème de l'immobilier, elle est une des sept radios éditées par WEBRADIOS EDITIONS, 1ère plateforme de radios communautaires affinitaires 100% digitales.

Ce partenariat stratégique vient renforcer la visibilité et accroître la notoriété du groupe Acheter-louer.fr auprès des professionnels et des particuliers afin de promouvoir son offre de services immobiliers et accompagner sa stratégie digitale.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

