ACHETER-LOUER.FR : Nombre d'actions de la Société soumises aux opérations de regroupement et montant définitif de la réduction du capital

Regroupement par voie d'échange de 10 000 actions existantes contre 1 action nouvelle

Début de l'opération de regroupement : 30 septembre 2024

Prise d'effet du regroupement : 31 octobre 2024

Suspension de la faculté d'exercice ou de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital à compter du 25 octobre 2024 jusqu'au 5 novembre 2024 (inclus)

Réduction de capital motivée par des pertes

PARIS , 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Par communiqué de presse en date du 13 septembre 2024, la Société a annoncé la mise en œuvre d'un regroupement des actions de la Société par attribution d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de 20 euros pour 10 000 actions anciennes de 0,0020 euro de valeur nominale.

Comme indiqué dans le calendrier figurant dans le communiqué de presse du 13 septembre 2024, la Société informe ses actionnaires qu'aucune augmentation de capital n'est intervenue depuis la publication du communiqué de presse du 13 septembre dernier.

Le nombre définitif d'actions soumises aux opérations de regroupement reste inchangé et est ainsi de 3 323 280 892.

Par conséquent, le nombre d'actions de la Société à provenir du regroupement s'élève à 332 328.

La Société rappelle également que la suspension des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital débute à compter de ce jour et se terminera le 5 novembre 2024 (inclus).

Le montant définitif de la réduction de la valeur nominale de chaque reste identique.

Sous réserve de la réalisation des opérations de regroupement et à l'issue de celles-ci, la Société procèdera à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions pour la ramener de 20 euros à 0,112 euro .

A l'issue de ces opérations, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué de la valeur des opérations de regroupement et de la réduction du capital social.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/acheter-louerfr--nombre-dactions-de-la-societe-soumises-aux-operations-de-regroupement-et-montant-definitif-de-la-reduction-du-capital-302286317.html