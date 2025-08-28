ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 28/08/2025 : Acheter-Louer.fr annonce l'acquisition de 659 SOLANA par SOL Treasury Corp et la détention de 15 564 SOLANA

Paris, le 28 aout 2025

À 18 heures

Acheter-Louer.fr annonce l'acquisition

de 659 SOLANA par SOL Treasury Corp

et la détention de 15 564 SOLANA

La société Acheter-Louer.fr (ALALO - Euronext Growth Paris) annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 659 SOLANA à un cours de 182 EUR, pour un montant de 120 000 EUR.

Pour rappel, ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par SOL Treasury Corp pour un montant maximum de 2 000 000 EUR.

À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 15 564 SOLANA (hors rendement de staking) acquis à un prix moyen de 129,83 EUR (soit un coût total d'achat de 2 020 767 EUR) pour une valorisation au 28 aout 2025 d'environ 2 832 701 EUR, soit une appréciation de la valorisation des SOLONA détenus de 40,2%.

L'activité de Staking a, à ce jour, généré 39,33 SOLANA depuis le 15 aout 2025, soit un montant de

7 158 EUR sur la base d'un cours du SOLANA à 182 EUR.

La valeur globale des SOLANA détenus par Sol Treasury Corp au 28 aout 2025 est de 2 839 859 EUR sur la base d'un cours du SOLANA à 182 EUR.

Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Sol Treasury Corp : www.soltreasurycorp.com

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée SOL Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

