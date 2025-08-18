ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 18/08/2025 : Acheter-Louer.fr annonce l'acquisition de 711 SOLANA par SOL Treasury Corp et détention de 14 905 SOLANA

Paris, le 18 aout 2025

À 18 heures

Acheter-Louer.fr annonce l'acquisition

de 711 SOLANA par SOL Treasury Corp

et détention de 14 905 SOLANA

La société Acheter-Louer.fr (ALALO - Euronext Growth Paris) annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 711 SOLANA à un cours de 154,60 EUR, pour un montant de 110 002 EUR.

Pour rappel, ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par SOL Treasury Corp pour un montant maximum de 2 000 000 EUR.

À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 14 905 SOLANA (hors rendement de staking) acquis à un prix moyen de 127,53 EUR (soit un coût total d'achat de 1 900 767 EUR) pour une valorisation au 8 aout 2025 d'environ 2 316 229 EUR, soit une appréciation de la valorisation des SOLONA détenus de 22%.

Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Sol Treasury Corp : www.soltreasurycorp.com

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée SOL Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

