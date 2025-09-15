ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 15/09/2025 : Prise d'effet du regroupement des actions Acheter-Louer.fr - Réalisation définitive des réductions de capital social par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

Paris, le 15 septembre 2025 2024

À 23 heures

Prise d'effet du regroupement des actions Acheter-Louer.fr

Réalisation définitive des réductions de capital social par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

Acheter-Louer.fr (la « Société ») annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange de 1 action nouvelle de 112 euros de valeur nominale contre 1 000 actions anciennes de 0,0112 euro de valeur nominale. Cette opération a pris effet le 9 septembre 2025.

Les actions anciennes Acheter-Louer.fr de 0,0112 euro de valeur nominale (code ISIN : FR001400SOY2) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 8 septembre 2025 2024 et ont été remplacées par les actions Acheter-Louer.fr nouvelles de 112 euros de valeur nominale (code ISIN : FR0014011O84) le 9 septembre 2025. Le code mnémonique (ALALO) reste inchangé.

Il est précisé qu'à compter du 9 septembre 2025 les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus seront vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ceux-ci tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours à compter du 9 septembre 2025. Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO N°88 du 23 juillet 2025 et disponible sur le site de la Société et les communiqués de presse publiés les 23 juillet et 28 aout 2025 également disponibles sur le site d'Acheter-Louer.fr.

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 28 aout 2025, le Directoire de la Société a décidé, le 7 aout 2025, de procéder à une réduction de capital social non motivée par des pertes, sous la condition suspensive de la réalisation du regroupement des actions de la Société.

La Société informe ses actionnaires que le Directoire de la Société a (i) constaté ce jour la réalisation définitive de la réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant de 352 473 128,04 euros consécutive au regroupement des actions en vue de diminuer la valeur nominale des actions de la Société pour la ramener de 112 € à 6,0774 € et (ii) décidé une réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 20 186 178,2976 euros par voie de minoration de la valeur nominale des actions pour la ramener de 6,0774 € à 0,0112 € [1] . Ces réductions de capital sont réalisées par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société, ainsi ramenée de par voie de minoration de la valeur nominale des actions pour la ramener de 6,0774 € à 0,0112 € aux fins de prendre en compte l'évolution du cours de bourse et conserver la possibilité de mener toute opération financière qui pourrait s'avérer opportune dans le futur.

Il s'agit d'une opération purement technique, le montant des réductions de capital, soit 372 659 306,3424 euros, sera affecté à un compte de réserves indisponibles, et le montant des capitaux propres n'a pas été impacté.

A l'issue de ces opérations, le capital social de la Société s'élève à 37 269,6576 euros divisé en 3 327 648 actions ordinaires de 0,0112 euro de valeur nominale chacune.

La Société rappelle que la période de suspension des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital a pris fin ce jour après bourse.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana,

via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

[1] Cf :Communiqué de presse de la Société du 28 aout 2025