ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 10/12/2025 : "Augmentation de capital réservée au profit d'un investisseur pour un montant brut de 205 K EUR , par voie d'émission d'actions nouvelles ordinaires"

Paris, le 10 décembre 2025

À 18 heures

Augmentation de capital réservée au profit d'un investisseur pour un montant brut de 205 K€, par voie d'émission d'actions nouvelles ordinaires

La société ACHETER-LOUER.FR (la « Société »), spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, repositionnée sur l'acquisition de Solana (SOL) via sa filiale Crypto Treasury Company détenue à 100% du capital par la Société, annonce l'émission d'actions nouvelles ordinaires (les « Actions Nouvelles ») devant être souscrites par DIGITAL VENTURES 1, une société d'investissement de droit Caïmanais (l' « Investisseur »).

Cette augmentation de capital au profit de l'Investisseur permettra à la société de consolider sa trésorerie jusqu'au 31/12/2025.

L'opération sera réalisée par voie d'augmentation de capital avec création de 1 653 225 1 737 729 Actions Nouvelles au prix de souscription de 0,11797 euro par Action Nouvelle, soit une prime d'émission de 0,1128 euro.

Cette opération a été décidée par le Directoire qui s'est tenu le 09 décembre 2025 sur usage de la délégation de pouvoir consentie par l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2025 (13e résolution). Compte tenu de son montant et de l'absence d'offre au public, l'opération n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

A l'issue de cette opération, le capital social de la Société sera augmenté de 37 269,6576 euros par émission de 1 737 729 Actions Nouvelles de 0,0112 euro de valeur nominale chacune et s'élèvera à 56 732,2224 euros, divisé en 5 065 377 actions nouvelles de 0,0112 euro de valeur nominale chacune.

Incidence de l'émission des Actions Nouvelles

Le tableau ci-dessous fait ressortir l'incidence de cette augmentation de capital sur la quote-part dans les capitaux propres consolidés au 30 juin 2025 pour un actionnaire détenant une action de la Société :

Capital social au 30 juin 2025 (1) 37 269,66 € Nombre d'actions au 30 juin 2025 (2) 3 327 648 Capitaux propres consolidés au 30 juin 2025 (1) (2) (6 374 000) € Capitaux propres consolidés par action (en €) (1,92) € Montant nominal de l'augmentation de capital 204 999,89013 € Nombre d'actions nouvelles 1 737 729 Prime d'émission 185 537,32533 € Nombre d'actions après l'augmentation de capital 5 065 377 Capitaux propres pro-forma après l'augmentation de capital (6 169 000,10987) € Équivalent par action après l'augmentation de capital (1,28) €

Données financières extraites des comptes consolidés semestriels au 30 06 2025 non audités et après prise en compte des opérations de regroupement d'actions et de réductions de capital social par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société intervenues entre le 01 07 2025 et le 15 09 2025. Sur la base du nombre d'actions existant au 30 06 2025 et après prise en compte des opérations de regroupement d'actions et de réductions de capital social par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société intervenues entre le 01 07 2025 et le 15 09 2025.

Incidence sur la participation dans le capital d'un actionnaire

Un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société, verrait sa part dans le capital et les droits de vote après cette augmentation de capital, évoluer de la façon suivante :

% du capital Nombre total d'actions (1) Avant augmentation de capital par émission des Actions Nouvelles 1,00 % 3 327 648 Après augmentation de capital par émission des Actions Nouvelles 0,66 % 5 065 377

Sur la base du nombre d'actions existant au 30 06 2025 et après prise en compte des opérations de regroupement d'actions et de réductions de capital social par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société intervenues entre le 01 07 2025 et le 15 09 2025.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de souscription ou d'acquisition d'actions. Il a pour vocation d'informer les actionnaires et les investisseurs de la conclusion d'un accord relatif à l'émission d'Actions Nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à un investisseur.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana,

via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier