ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 04/08/2025 : " Poursuite de la stratégie d'acquisition de SOLANA par Sol Treasury Corp, filiale à 100 % d'Acheter-Louer.fr"

Paris, le 04 aout 2025

À 18 heures

Poursuite de la stratégie d'acquisition de SOLANA

par Sol Treasury Corp, filiale à 100 % d'Acheter-Louer.fr

La société Acheter-Louer.fr (ALALO - Euronext Growth Paris) annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 744 SOLANA à un cours de 148,44 €, pour un montant de 110 K€.

Ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp d'un montant maximum de 2 000 000 €.

À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 12 629 SOLANA, dont la valeur totale s'élève à 1 843 834 €.

Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances. Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Sol Treasury Corp : www.soltreasurycorp.com .

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale Sol Treasury Corp détenue à 100%

www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier