ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 03/11/2025 : " Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions d'acheter-louer.fr au 31/10/2025 "

Paris, le 03 novembre 2025

À 18 heures

Acheter-louer.fr

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Au 31 octobre 2025, le capital social de la Société se composait de la façon suivante :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote [1]

31 octobre 2025 3 327 648 3 327 648

À propos d'Acheter-Louer.fr (R0014011O84 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

[1] Composé de 0 action détenue au nominatif auxquelles sont attaché des droits de vote double