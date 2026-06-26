ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse ACHETER-LOUER.FR du 26/06/2026 : "ACHETER-LOUER.FR PUBLIE SES RÉSULTATS ANNUELS DÉFINITIFS 2025 APRÈS FINALISATION DES TRAVAUX D'AUDIT"

Paris, le 26 Juin 2026

À 18 heures

ACHETER-LOUER.FR PUBLIE

SES RÉSULTATS ANNUELS DÉFINITIFS 2025

APRÈS FINALISATION DES TRAVAUX D'AUDIT

La société ACHETER-LOUER.FR annonce avoir finalisé, avec ses Commissaires aux Comptes, les travaux d'audit portant sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

À l'issue de ces travaux, ACHETER-LOUER.FR publie ce jour sur le site d'Euronext et de la société, ses résultats annuels définitifs 2025 ainsi que l'ensemble de sa documentation financière réglementaire comprenant :

les comptes sociaux annuels 2025 de la société ACHETER-LOUER.FR ;

les comptes consolidés 2025 du Groupe ;

les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés ;

les annexes aux comptes sociaux et consolidés ;

le rapport de gestion de l'exercice 2025 rectifié.

CALENDRIER FINANCIER :

Le 30 juin 2025, Assemblée générale des actionnaires (Statuant sur les comptes de l'exercice 2025)

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