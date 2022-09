Acheter-louer.fr, chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 en croissance de 10%

PARIS , 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, a réalisé sur le 1 er semestre 2022, un chiffre d'affaires de près de 2 M€ en croissance de 10% par rapport à celui du 1 er semestre 2021. Cette croissance confirme la tendance passée, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021 ayant déjà progressé de 12% par rapport à celui de l'année 2020. L'ensemble des produits d'exploitation du Groupe s'apprécie de 7,5 % pour s'établir à 2 443 k€ au 30 juin 2022. Cette amélioration est portée par l'intégration de la société ALLODATA mais également par la progression de l'activité Digitale.

En milliers d'euros S1 2022 ( * ) S1 2021 ( * ) Variation en %



Chiffre d'affaires 1 972 1 788 + 10 %

Autres produits d'exploitation 471 486 - 3 %

Produits d'exploitation 2 443 2 273 7,5 %

( * ) Données financières non auditées









L'activité Digitale regroupant les solutions de e-marketing et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière, totalise un chiffre d'affaires de 1 418 k€ sur le 1 er semestre 2022 et progresse de 10% par rapport au S1 2021 (1 292 k€). Cette division représente 72% du CA du Groupe et demeure son cœur d'activité. Les revenus des récentes prises de participation au sein de start-up de la PropTech (Pocketimmo, Cocoon-Immo ou encore Enchères Immo) mais également d'Adomos ne sont pas intégrés dans les chiffres consolidés du Groupe au 30 juin 2022. Toutefois, les partenariats commerciaux mis en place avec ces sociétés devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires au cours de l'exercice.

Pénalisée par la raréfaction des offres dans l'ancien et l'allongement des délais de livraison des promoteurs liés notamment aux pénuries de matériaux, la communication des agences, réseaux et promoteurs a été moins soutenue sur le début d'année 2022. Ainsi, le chiffre d'affaires de l'activité BtoB , destinée aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales, marque le pas pour s'inscrire à 238 k€ (contre 274 k€ au S1 2021).

De même, l'activité Presse du Groupe, qui concerne l'ensemble des publications d'Acheter-Louer.fr (magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières), s'établit à 178 k€ contre 221 k€ l'an passé. Cette baisse est liée à la diminution des communications papier des clients d'Acheter-louer.fr suite la forte hausse des coûts de production (prix du papier, coût de l'énergie, livraison…) des magazines.

Sur ce début d'année 2022, les autres produits d'exploitation restent quasiment stables à 471 k€ (contre 488 k€ au S1 2021) et concernent les projets de R&D développés par le Groupe afin d'accompagner sa stratégie d'amélioration et de renforcement de son offre de services digitaux et de Data à destination des professionnels de l'immobilier et de l'habitat.

Fort d'un chiffre d'affaires en amélioration et d'une activité bien orientée, Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance mixte alliant déploiement organique de ses activités et prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans l'immobilier et l'habitat.

