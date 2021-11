Acheter-Louer.fr annonce le lancement de KICCK la plateforme d'Intelligence Artificielle de prédiction immobilière

PARIS, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et data dans l'Immobilier et l'Habitat, annonce le lancement commercial de KICCK, première solution de prédiction immobilière. Cette intelligence artificielle unique permettant d'estimer l'évolution du prix de l'immobilier à 7 ans, a été développée par son partenaire KIZE, dont le Groupe détient 10% du capital.

Fruit du travail des équipes R&D de Kize, cet algorithme KICCK propose aux particuliers ainsi qu'aux professionnels de l'immobilier d'évaluer précisément la valeur future d'un bien immobilier au travers d'un rapport détaillé intégrant des indicateurs clés : tendance du marché, population, équipements & sécurité, santé & écologie et attractivité emploi.

Cette solution unique repose sur l'analyse de millions de données (transactions immobilières, historique des prix, chômage, délinquance, commerces, transports...) et permet d'appréhender le potentiel de valorisation des actifs immobiliers dans une ville ou dans un quartier. KICCK permet ainsi de dresser une cartographie qualifiée des communes avec les futures tendances du marché.

Cette offre commercialisée sous forme d'abonnement pour les professionnels de l'immobilier ou à l'unité pour les particuliers, est un véritable outil d'aide à la décision dans le cadre d'un investissement locatif mais également pour la vente ou l'achat d'une résidence.

KICCK compte déjà parmi ses premiers clients Efficity réseau de plus de 2 000 consultants indépendants dans immobilier, le Groupe Marteau immobilier réseau d'agences en Sarthe, Baltis capital la plateforme de crowdfunding immobilier, Adomos le spécialiste de l'investissement immobilier digital, ou encore Aktis Partners conseil en stratégie immobilière pour les entreprises.

Le groupe Acheter-Louer.fr poursuit ainsi sa stratégie digitale et renforce, au travers de la commercialisation de cette nouvelle solution, son offre de services digitalisés lui permettant de développer son audience auprès de cibles qualifiées afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

A propos de Kize

Lancée en 2019, Kize est une plateforme de services dédiée à l'investissement immobilier. La société a été fondée par des entrepreneurs aguerris : Bertrand Frey, expert du digital (fondateur de CRM Company, Syndic+) et Benoît Perrot, expert de l'immobilier (BNP PARIBAS Real Estate, Ad valorem puis fondateur d'Aktis Partners). Ses ingénieurs en Intelligence Artificielle ont développé une solution prédictive capable d'éclairer scientifiquement le potentiel d'évolution des prix immobiliers partout en France à moyen-long terme, par ville et par quartier, sécurisant ainsi au maximum la prise de décision en matière d'immobilier résidentiel. Kize s'adresse aux particuliers à la recherche d'un investissement dans l'immobilier neuf et commercialise également sa technologie prédictive unique auprès des professionnels de l'immobilier, des banques, des courtiers ainsi qu'aux investisseurs privés ou institutionnels.

