Acheter-louer.fr annonce la création de ALFR Opportunity Invest, filiale d'investissement pour saisir de nouvelles opportunités de développement pour le groupe Acheter-Louer.fr

PARIS, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce la création de ALFR Opportunity Invest, société d'investissement, filiale à 100% du Groupe, dédiée à l'accélération du plan de croissance d'Acheter-Louer.fr avec pour objectif le triplement de l'activité du Groupe à 3 ans.

Conformément à la stratégie du Groupe, cette filiale d'investissement procédera à des prises de participation stratégiques notamment dans le digital, la data ainsi que dans le secteur de la PropTech, afin de compléter, renforcer les expertises et positions d'Acheter-Louer.fr. Cette filiale d'investissement sera dotée de 70% des fonds liés au financement mis en place avec World Tech Financing Ltd[1] afin de prendre des positions au capital de sociétés avec lesquelles Acheter-Louer.fr pourra mettre en œuvre des synergies technologiques et commerciales. Cette nouvelle filiale aura pour objectif la mise en place de synergies, le développement de ventes croisées auprès des clients et prospects du Groupe ainsi que le renforcement de l'audience directe/indirecte du site et application mobile d'Acheter-Louer.fr et des bases de données.

La Proptech, un marché en pleine expansion

La Proptech regroupe tous les acteurs économiques cherchant à repenser, révolutionner et améliorer – à l'aide des nouvelles technologies – les services et produits du secteur de l'immobilier et du bâtiment, dans le but de répondre aux usages et aux attentes des clients et consommateurs. En France, ce sont plus de 400 startups qui se sont créées autour de différents métiers/domaines de l'immobilier[2] : finance, investissement, transactions, design, construction… Ces nouvelles sociétés à la vision novatrice, proposent des solutions innovantes dans un marché de l'immobilier en mal de productivité.

Une 1ère phase de consolidation qui offre de nombreuses opportunités

Ce nouveau segment en pleine expansion connait désormais sa 1ère phase de consolidation autour d'acteurs qui ont fait leurs preuves et démontré la pertinence de leur modèle. Ce mouvement offre pour des acteurs tels qu'Acheter-Louer.fr de nombreuses opportunités. Dans ce contexte, les domaines d'activités principalement visés par Acheter-Louer.fr sont notamment la gestion, l'exploitation et la monétisation de bases de données, mais également les sociétés spécialisées en e-marketing, SEO ou encore en collecte, acquisition, enrichissement et qualification de leads ; les entreprises de création de contenus digitaux, de développement de solutions et d'applications appliquées à la chaîne de valeur de l'immobilier et de l'habitat. A l'image des dernières prises de participation au sein des sociétés Adomos et Kize, le Groupe vise à étoffer son offre de services au travers de solutions innovantes et disruptives.

Un comité consultatif d'investissement, constitué d'acteurs du digital, de l'Intelligence Artificielle (IA) et du monde économique et financier, sera prochainement mis en place afin d'apporter un regard d'experts et accompagner le Groupe dans ses prises de participation.

Ce véhicule d'investissement va permettre au groupe Acheter-Louer.fr de compléter sa gamme d'expertises, de renforcer son offre de services digitalisés et de développer son audience auprès de cibles qualifiées afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

