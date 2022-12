Accueil très positif de la solution solaR by namR par les collectivités trois mois après son lancement

Paris (France), le 6 décembre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, s’engage auprès des collectivités territoriales pour les accompagner dans leur stratégie de transition écologique. À ce titre, une quinzaine de collectivités territoriales ont déjà marqué un intérêt pour la solution solaR by namR, en l’inscrivant à leur budget 2023.



La donnée au service de la transition écologique des collectivités territoriales



Alors que la France se trouve dans une crise énergétique sans précédent, le Sénat a récemment adopté le projet de loi visant à lever les freins au déploiement de projets de production d’énergies renouvelables dans les territoires, notamment solaires. Dans ce contexte, les collectivités territoriales jouent un rôle majeur pour promouvoir la transition énergétique de leurs territoires et mettre en application les nouvelles réglementations.



La plateforme solaR by namR permet d’accélérer l’exécution de la stratégie de transition portée par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, qui a d’ailleurs visité le stand de namR au Salon des Maires et des Collectivités Locales cette année.