ACCORINVEST DISCUTE D'UN PRÊT JUSQU'À €500 MLNS GARANTI PAR L'ETAT, SELON BFM BUSINESS PARIS (Reuters) - AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier Accor discute avec plusieurs banques françaises d'un prêt garanti par l'Etat d'environ 400 millions à 500 millions d'euros, rapporte jeudi BFM Business. "Les négociations sont en bonne voie et doivent aboutir dans les prochaines semaines", indique la chaîne sur son site internet https://bit.ly/35jYUpW citant plusieurs sources. En contrepartie d'un prêt, les banques demandent à AccorInvest de s'engager à rééquilibrer ses comptes d'ici la fin de l'année via le lancement d'une augmentation de capital, qui serait souscrite notamment par Accor et le fonds Colony Capital, ajoute BFM Business. Personne n'était joignable dans l'immédiat chez Accor pour apporter un commentaire. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -5.77%