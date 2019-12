Accords de Paris : plusieurs fonds actions sont incompatibles

(NEWSManagers.com) - Les portefeuilles actions des 15 principales sociétés de gestion d'actifs dans le monde ne sont pas alignés avec l' objectif de limitation du réchauffement climatique de 1,75 degré, montre FinanceMap, une nouvelle plateforme qui examine le secteur de la gestion d' actifs sous l' angle du climat.

L' écart est compris entre -16% et -21% par rapport à un portefeuille aligné sur l'objectif de Paris. En moyenne, l' écart est de -18 %.

En clair, les sociétés de gestion surpondèrent les entreprises utilisant des technologies non propres et sous-pondèrent celles déployant des technologies vertes dans quatre secteurs clés : l'automobile, le pétrole et le gaz, l'énergie électrique et la production de charbon, qui représentent environ 10% des marchés boursiers mondiaux.

L'étude observe que la prédominance de stratégies indicielles fait que les désinvestissements ou la sous-pondération des secteurs et entreprises à risque reste difficile.

FinanceMap a analysé 50.000 fonds gérés par 150 institutions financières et a identifié 8.200 milliards de dollars de participations dans ces quatre secteurs industriels.

La plateforme britannique a ensuite identifié 850 sociétés détenues par ces groupes financiers, évalué leurs plans de production et les a comparés à la transition vers des technologies à faibles émissions de carbone compatibles avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,75 ° C, en utilisant le scénario B2DS (en dessous de 2 degrés) de l' Agence internationale de l' énergie.

Les sociétés de gestion américaines font partie des mauvais élèves

FinanceMap a aussi analysé les politiques d' engagement des sociétés de gestion et les résolutions d' actionnaires.

Seulement trois grandes sociétés de gestion - Allianz GI, Legal & General et UBS Asset Management - s' engagent auprès des sociétés dans lesquelles elles investissent pour aligner les modèles d' affaires avec les objectifs de Paris.

Axa et le Crédit Agricole suivent de près en matière d' engagement sur le climat. BNY est aussi bien placé grâce aux actions de sa filiale Newton.

En revanche, les sociétés américaines BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs et TD Bank sont à la traîne. Certes, elles demandent aux entreprises de prendre en compte les risques climatiques, mais elles ne cherchent pas à provoquer de changement de comportement sur les modèles climatiques, note FinanceMap.

Fidelity et Capital Group semblent avoir " un engagement très limité " auprès des entreprises sur le climat.

La performance de l' engagement climat des entreprises se reflète dans leurs votes sur les résolutions d' actionnaires destinées à soutenir les objectifs de Paris. BlackRock et Capital Group ont ainsi voté contre 90 % des résolutions en 2018, tandis que les autres sociétés de gestion ont voté contre la majorité, montre FinanceMap.

L' étude souligne que cinq petites sociétés de gestion américaines et britanniques semblent avoir travaillé pour l' ensemble du secteur, en présentant 20 % de toutes les résolutions climat en 2018 : Trillium Asset Management, Hermes Investment Management, Sarasin & Partners, Walden Asset Management et Zevin Asset Management.