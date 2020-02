Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord USA-taliban sur le retrait américain d'Afghanistan Reuters • 29/02/2020 à 14:13









DOHA, 29 février (Reuters) - Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé samedi à Doha un accord qui doit ouvrir la voie au retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul. Dans une déclaration rendue publique peu avant la cérémonie de signature au Qatar, les Etats-Unis ont déclaré qu'ils comptaient retirer leurs troupes dans un délai de 14 mois si les taliban tiennent leurs engagements. (Bureau de Doha, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.