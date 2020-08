Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord sur la reprise de la NBA, des mesures pour faciliter le vote en novembre Reuters • 29/08/2020 à 01:42









29 août (Reuters) - Les joueurs de la Ligue nationale de basketball nord-américaine (NBA), qui ont boycotté des rencontres cette semaine pour protester contre les injustices raciales, ont accepté de reprendre le tournoi final (les "playoffs") dans le cadre d'un accord incluant des mesures pour améliorer l'accès au vote pour l'élection présidentielle américaine de novembre. La décision, annoncée vendredi par la NBA et par l'association des joueurs de la ligue (NBPA), met fin à une pause de trois jours des playoffs provoquée par un boycott de joueurs suite à la fusillade à Kenosha, dans le Wisconsin, lors de laquelle un policier a grièvement blessé par balles dimanche un homme noir, Jacob Blake. Dans le cadre de l'accord de reprise de la fin de saison, la NBA et ses joueurs sont convenus d'établir une coalition qui se focalisera sur l'accès au vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre, en encourageant les engagements civiques et en prônant des réformes de la police et du système judiciaire. Les franchises NBA étant propriétaires de leur salle pourront, selon l'accord, travailler avec les autorités électorales locales pour transformer leurs infrastructures en bureaux de vote afin d'offrir une option de vote "physique" supplémentaire dans les zones touchées par la crise sanitaire du coronavirus. Ces initiatives font écho à celle engagée plus tôt cette année par la star LeBron James et d'autres personnalités noires pour empêcher les pratiques d'obstruction du vote de la communauté afro-américaine. (Frank Pingue à Toronto; version française Jean Terzian)

