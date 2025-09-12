information fournie par Boursorama avec AFP • 12/09/2025 à 08:12

Accord préliminaire entre OpenAI et Microsoft sur la suite de leur partenariat

OpenAI et son actionnaire minoritaire et partenaire commercial privilégié Microsoft ont trouvé un accord préliminaire portant sur "la prochaine phase" de leur collaboration, ont indiqué jeudi les deux groupes dans un communiqué.

Ce protocole est "non contraignant", ont précisé les deux entreprises, qui disent "travailler activement à finaliser les termes contractuels dans un accord définitif".

Microsoft est associé à OpenAI depuis 2016, date à laquelle il avait alloué des capacités informatiques à la start-up co-fondée par Elon Musk en échange d'un accès aux résultats de ses recherches.

En 2019, le géant de Redmond (Etat du Washington) est allé plus loin en investissent un milliard de dollars dans OpenAI.

Au fil des années, Microsoft a porté ce montant à environ 13 milliards de dollars au total, moyennant 49% du capital d'OpenAI Global, entité à but commercial de la start-up, qui reste néanmoins contrôlée par une société à but non lucratif, OpenAI.

Le créateur de ChatGPT travaille depuis plusieurs mois à la refonte de ses statuts pour adopter une structure plus proche du modèle traditionnel, ce qui lui permettrait de lever des fonds supplémentaires.

L'accord préliminaire prévoit que Microsoft disposera d'une participation dans la nouvelle entreprise commerciale, mais aussi que la société à but non lucratif recevra elle aussi des parts, dont la valeur est estimée à plus de 100 milliards de dollars, a écrit jeudi, sur le site d'OpenAI, son président, Brett Taylor.

Lors de sa dernière augmentation de capital, annoncée en mars, la pépite de l'intelligence artificielle (IA) générative a été valorisée 300 milliards de dollars.

Selon CNBC, elle discuterait actuellement d'un nouveau tour de table, moyennant une valeur d'entreprise de 500 milliards.

La nouvelle structure juridique doit être validée par les procureurs des Etats du Delaware et de Californie.

Depuis l'an dernier, les spéculations vont bon train sur la détérioration supposée, selon plusieurs médias américains, des relations entre Microsoft et OpenAI.

Cette dégradation serait principalement due à la montée en puissance d'OpenAI, passé, en quelques années, de laboratoire de recherche à mastodonte de l'IA générative, avec un produit grand public utilisé par des centaines de millions d'internautes.

Ce développement positionne désormais, sur certains marchés, OpenAI comme concurrent de Microsoft.

Jeudi, les deux sociétés ont dit rester "focalisées sur la réalisation des meilleurs outils d'IA pour tous", une démarche "ancrée" dans leur "engagement commun sur la sécurité".

Wall Street a bien accueilli l'annonce et dans les échanges postérieures à la clôture, le titre Microsoft gagnait près de 2%.