Accord pour une acquisition d'ACEA Energia par Plenitude (Eni)
Grâce à cette acquisition, Plenitude intégrera à son portefeuille plus de 1,4 million de clients particuliers en Italie, dépassant ainsi le total de 11 millions en Europe et anticipant de deux ans son objectif de base de clients prévu pour 2028.
À la finalisation de la transaction, attendue d'ici juin 2026, Plenitude versera à ACEA 460 millions d'euros, en plus de reconnaître une trésorerie nette normalisée allant jusqu'à 127 MEUR, une contrepartie qui sera soumise aux mécanismes d'ajustement standards.
De plus, l'accord prévoit une composante de prix supplémentaire pouvant atteindre 100 MEUR, en fonction de certains objectifs de performance au 30 juin 2027. La finalisation de la transaction sera soumise au feu vert des autorités antitrust compétentes.
