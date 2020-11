Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord post-Brexit: Londres et Bruxelles ne pourront pas tenir leur objectif de la mi-novembre Reuters • 11/11/2020 à 11:59









(.) BRUXELLES, 11 novembre (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne ne parviendront probablement pas à tenir la date butoir de la mi-novembre pour conclure un accord sur leurs relations post-Brexit, a-t-on appris mercredi de sources auprès des deux parties. Les discussions en cours à Londres vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, ajoute-t-on. De ce fait, les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'Union en poste à Bruxelles ne seront pas informé ce mercredi de l'état d'avancement des négociations, et ce briefing a été décalé au 18 novembre prochain, a dit un diplomate de haut rang. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires pendant une transition qui court jusqu'à la fin de l'année, le temps pour les deux parties de se mettre d'accord sur le cadre de leurs relations post-Brexit, notamment en matière de commerce, de règlement de leurs litiges et de partage des droits de pêche. Sur les marchés des changes, la livre sterling a décroché à l'annonce de ce énième report, restant par la suite orientée à la baisse face au dollar et réduisant ses gains face à l'euro. Cependant, signe que les deux divorcés continuent de rechercher un accord, des sources européennes ont rapporté qu'elles s'attendaient désormais à ce que les discussions produisent un texte accepté par les deux parties vers le milieu de la semaine prochaine. "La véritable date butoir, c'est à la fin de la semaine prochaine", a dit un diplomate européen. VOIR AUSSI ENCADRE Trois scénarios probables pour le Brexit <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ENCADRE Trois scénarios probables pour le Brexit ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gabriela Baczynska version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.