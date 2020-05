Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord entre Lufthansa et le gouvernement allemand sur un plan de sauvetage-sce Reuters • 25/05/2020 à 12:57









(Actualisé tout du long avec confirmation d'une source et précisions) BERLIN, 25 mai (Reuters) - Le gouvernement allemand et la direction de la compagnie aérienne Lufthansa LHAG.DE , sévèrement pénalisée par la pandémie liée au coronavirus, sont parvenus à un accord sur des aides d'Etat d'un montant de plusieurs milliards d'euros, selon une source au fait des discussions. Ni le gouvernement allemand ni un porte-parole de Lufthansa n'ont souhaité commenter cette information initialement rapportée par l'agence de presse allemande dpa. Le ministère de l'Economie a répété que les discussions avec la compagnie aérienne en étaient à un stade avancé. La compagnie allemande a déclaré la semaine dernière être en pourparlers avancés sur un accord dans le cadre duquel le gouvernement prendrait deux sièges au sein de son conseil de surveillance mais n'exercerait pleinement ses droits de vote que dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple pour protéger l'entreprise d'une prise de contrôle étrangère. Les discussions entre les deux parties sont en cours depuis plusieurs semaines et butent notamment sur la question de l'ampleur du contrôle de l'Etat allemand sur la compagnie en contrepartie de son aide financière. Lufthansa a déclaré s'attendre à ce que le gouvernement conditionne son aide à des dispositions concernant les futurs versements de dividendes et une limitation des rémunérations des dirigeants. Le plan de sauvetage comporte un prêt de trois milliards d'euros de la banque publique allemande KfW, la prise d'une participation de 20% de l'Etat allemand dans Lufthansa et des obligations convertibles qui pourraient permettre à l'Etat de prendre 5% de participation supplémentaire. Dans le sillage de cette information, le titre de la compagnie allemande s'adjugeait près de 5% à la mi-journée, surperformant l'indice Dax .GDAXI de la Bourse de Francfort, en hausse d'environ 1,8% au même moment. Le plan de sauvetage devra être validé par le comité de pilotage du fonds mis en place par l'Allemagne pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire, par le directoire de la compagnie, ainsi que par la Commission européenne. D'autres compagnies aériennes ont déjà obtenu des aides d'Etat, comme Air France AIRF.PA ou les américaines American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N . (Thomas Seyth, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

