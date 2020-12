Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord entre Kaboul et les taliban sur les modalités des négociations Reuters • 02/12/2020 à 13:27









KABOUL, 2 décembre (Reuters) - Les représentants du gouvernement afghan et des taliban se sont entendus mercredi sur les modalités de leurs négociations de paix, ont annoncé les deux parties. "La procédure de négociation, y compris le préambule, a été finalisée et, à partir de maintenant, la négociation va s'engager sur (les questions à) l'ordre du jour", a déclaré à Reuters Nader Nadery, membre de la délégation gouvernementale. Un porte-parole des taliban a confirmé l'information sur Twitter. Il s'agit du premier accord écrit entre les deux parties dans le processus engagé sous l'égide des Etats-Unis. Les discussions ont débuté en septembre à Doha, conformément à l'accord conclu en février par les Etats-Unis et les taliban, qui prévoit le retrait du contingent américain dans les 14 mois qui suivent. Les "étudiants en religion" n'ont toutefois pas déposé les armes et le cessez-le-feu sera le point le plus crucial des discussions. (Hamid Shalizi et Abdul Qadir Sediqi, version française Jean-Philippe Lefief)

