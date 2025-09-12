 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Accord entre Bruxelles et Microsoft pour résoudre les problèmes de concurrence liés à Teams
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 11:19

La Commission européenne a accepté les remèdes proposés par Microsoft MSFT.O pour résoudre les problèmes de concurrence liés à sa plateforme Teams, a déclaré vendredi l'organe exécutif de l'Union européenne (UE).

En vertu de ces engagements, entre autres, Microsoft mettra à disposition des versions d'Office 365 et des suites Microsoft 365 sans Teams et à un prix réduit.

"Nous apprécions le dialogue avec la Commission qui a conduit à cet accord, et nous nous tournons maintenant vers la mise en œuvre rapide et complète de ces nouvelles obligations", a déclaré dans un communiqué Nanna-Louise Linde, vice-présidente de Microsoft pour les affaires gouvernementales européennes.

La Commission européenne avait ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée par Slack Technologies Inc, qui appartient désormais à Salesforce Inc. CRM.N . Le concurrent allemand de Microsoft, alfaview, a également déposé une plainte similaire.

Selon la décision préliminaire de la Commission, Microsoft avait accordé à Teams un avantage concurrentiel indu et restreint la concurrence sur le marché des produits de communication et de collaboration basés sur le "cloud" lorsque le groupe américain a regroupé Teams avec des applications de productivité, dont Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Microsoft a dissocié Teams d'Office après l'ouverture de l'enquête mais l'exécutif européen a estimé que les changements étaient insuffisants.

Reuters avait rapporté en mai que Microsoft était sur le point d'éviter une lourde amende de l'Union européenne alors que la Commission européenne envisageait d'accepter les remèdes proposés concernant Teams et Office.

(Rédigé par Makini Brice et Foo Yun Chee ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

