Accord de licence entre Novavax et Pfizer pour l'utilisation de l'adjuvant Matrix-M
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 16:48
Novavax a conclu un accord de licence non exclusif avec Pfizer pour l'utilisation de son adjuvant Matrix-M dans deux domaines pathologiques. Selon les termes du contrat, Novavax percevra un paiement initial de 30 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires liés à des étapes de développement et de performance commerciale.
En plus de ces paiements d'étape, la société est éligible à des redevances se situant dans la tranche haute à un chiffre sur les ventes nettes.
John C. Jacobs, directeur général de Novavax, a déclaré que cet accord est une "preuve supplémentaire de l'utilité potentielle de Matrix-M pour le développement de nouveaux produits".
Pfizer assumera l'entière responsabilité du développement et de la commercialisation des produits finis, tandis que Novavax assurera l'approvisionnement de l'adjuvant. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie de diversification des revenus pour Novavax, visant à valoriser sa propriété intellectuelle auprès d'acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique.
Novavax gagne actuellement 1,7% à New York (et 21% depuis le début de l'année) tandis que Pfizer recule de 0,2% (et gagne 2% depuis le début de l'année).
