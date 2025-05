Accord de collaboration et de licence entre Novo Nordisk et Septerna

(AOF) - Le danois Novo Nordisk et l’américain Septerna ont signé un accord de collaboration et de licence mondial exclusif pour la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments oraux à base de petites molécules contre l’obésité, le diabète de type 2 et d’autres maladies cardiométaboliques. Les deux sociétés commenceront par lancer quatre programmes de développement de thérapies potentielles à base de petites molécules.

Novo Nordisk va s'appuyer sur ses compétences dans les domaines de l'obésité et du diabète et profitera de l'expertise de Septerna en matière de découverte de médicaments à base de RCPG (récepteur couplé aux protéines G).

Selon les termes de l'accord entre les deux parties, Septerna est éligible à recevoir environ 2,2 milliards de dollars américains de Novo Nordisk, répartis entre un paiement initial et des paiements d'étapes de recherche et développement et de commercialisation. Dans ces 2,2 milliards d'euros, sont compris 200 millions de dollars de paiements initiaux et d'étapes à court terme. A terme, l'Américain pourra recevoir des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales des produits commercialisés.