Accord commercial USA-Taïwan centré sur les semiconducteurs, annonce Washington
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 20:48

Les Etats-Unis et Taïwan ont conclu un accord commercial qui va permettre de "relocaliser massivement" le secteur américain des semiconducteurs, a déclaré jeudi le département américain du Commerce, annonçant également que les droits de douane prélevés sur les produits taïwanais seraient plafonnés à un taux de 15%.

Dans le cadre de cet accord, a précisé le département, aucune taxe douanière ne sera prélevée sur certains produits pharmaceutiques et composants aéronautiques importés depuis Taïwan.

Au moins 250 milliards de dollars d'investissements vont être effectués par les entreprises technologiques et les fabriquants de semiconducteurs taïwanais pour renforcer leur production aux Etats-Unis, est-il indiqué dans un document du département américain du Commerce.

(Ismail Shakil; version française Jean Terzian)

