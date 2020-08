Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord ciblé USA-UE pour réduire certains droits de douane Reuters • 21/08/2020 à 19:20









BRUXELLES, 21 août (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne ont annoncé vendredi avoir conclu un accord de réduction des droits de douane sur un nombre limité de produits, parmi lesquels les homards américains. Les deux parties restent en conflit par ailleurs sur plusieurs dossiers dont celui des aides publiques aux constructeurs aéronautiques et celui des droits punitifs sur l'acier et l'aluminium européens. "L'importance de l'accord tient au fait qu'il a permis d'aboutir à des résultats positifs par ailleurs", a dit un responsable de l'UE. Le nouvel accord prévoit entre autres la suppression des droits de 8% à 12% imposés par l'Union européenne sur les homards en provenance des Etats-Unis et la diminution de moitié des droits américains sur certains produits en verre ou en céramique, sur les briquets jetables ou encore les repas préparés. Il porte sur environ 168 millions d'euros sur la base des échanges de 2019, alors que Washington a pris pour cible quelque 7,5 milliards de dollars de produits européens, dont le vin français et le whisky écossais dans le cadre du différend avec l'UE sur les aides européennes à Airbus AIR.PA . L'accord annoncé vendredi doit encore être validé par les gouvernements et le parlement européens, ce qui devrait prendre quelques semaines. (Philip Blenkinsop, version française Marc Angrand)

