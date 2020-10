Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord à l'OCDE sur des propositions de réforme de la taxation des grandes entreprises - Scholz Reuters • 09/10/2020 à 16:10









BERLIN, 9 octobre (Reuters) - Quelque 137 Etats membres de l'OCDE se sont mis d'accord sur des propositions de réforme de la taxation des grandes entreprises, a annoncé vendredi le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz. Ces projets seront débattus la semaine prochaine par les ministres des Finances des pays du G20, a ajouté Olaf Scholz. "C'est un signal positif et je suis sûr que d'ici l'été de l'année prochaine nous serons en mesure de parvenir à un accord final sur ce plan de réforme", indique-t-il dans un communiqué. (Christian Krämer et Thomas Escritt version française Henri-Pierre André)

