Accor: vers une collaboration ave IndiGo

(CercleFinance.com) - Accor fait part de la volonté de la compagnie aérienne indienne IndiGo, de conclure avec lui un accord de collaboration qui permettra d'offrir aux membres de leurs programmes de fidélité des avantages uniques en matière de voyage et d'hôtellerie.



Ces prochaines semaines, ils travailleront pour formaliser le cadre global d'une collaboration stratégique autour de leurs programmes respectifs, IndiGo BluChip et ALL-Accor Live Limitless, destinée à renforcer la fidélité et l'engagement de leurs membres.



Elle pourrait leur permettre de coopérer sur le partage de points, le co-branding de la fidélité ou la conversion fluide des points entre les deux programmes. Ils collaboreront aussi sur des initiatives marketing conjointes et exploreront de nouvelles opportunités de développement.





