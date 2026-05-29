Accor : vers le comblement du 'gap' des 48,47E du 27 février.

Accor a pratiquement validé le comblement du 'gap' des 48,47E du 27 février.

Pour résumer de façon un peu "légère" : la guerre irano-israélo-américaine n'a jamais eu lieu, le kérosène bon marché coule à flot, le tourisme est florissant "comme avant" et les records sont en vue !

Et c'est vrai que pour Accor, une fois parvenu à 48,5E, il n'y a plus d'obstacle décelable au retracement du zénith des 50,25E du 18 février (ouverture).