Accor : tente de soulever la résistance des 41,6E
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:33

Accor tente de soulever la résistance des 41,6E du 9 septembre mais le principal obstacle reste le palier des 42E qui correspond aux sommets intraday des 9, 15 et 19 septembre ainsi qu'à l'ex-support du 5 septembre) : au-delà, Accor viserait l'ex-'gap' des 43,95E du 25 août, puis 45,34E du 8 août.

Valeurs associées

ACCOR
41,4100 EUR Euronext Paris +1,45%
