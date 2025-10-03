Accor : tente de soulever la résistance des 41,6E
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:33
Valeurs associées
|41,4100 EUR
|Euronext Paris
|+1,45%
A lire aussi
-
Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite
-
Le pétrolier de la flotte fantôme russe, arraisonné samedi par la marine française, a repris la mer jeudi soir, quelques heures après l'appel du président Emmanuel Macron à une "politique d'entrave" contre ces navires permettant à Moscou d'exporter son pétrole ... Lire la suite
-
Une quarantaine de navires à destination de Gaza ont été interceptés par Israël. Les militants à leur bord devraient être expulsés. La cheffe des députés LFI Mathilde Panot a demandé "solennellement" à Emmanuel Macron d'expulser l'ambassadeur d'Israël en France ... Lire la suite
-
Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Atos , assortie d'un objectif de cours relevé de 29 à 57 euros, objectif désormais jugé cohérent avec une trajectoire de redressement plus rapide. L'analyste souligne une 'très forte confiance' du management dans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer