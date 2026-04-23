Accor-RevPAR +5,1% au T1, l'activité "fortement impactée" au M.O.

Accor ACCP.PA a fait état jeudi d'un revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux indicateurs de performance du secteur, en hausse de 5,1% au premier trimestre, le groupe citant malgré tout une activité "fortement impactée" au Moyen-Orient en raison du conflit en Iran.

"Au premier trimestre 2026, le groupe affiche une nouvelle fois des performances en croissance soutenue, la très bonne dynamique du début d’année ayant permis de largement compenser les effets du conflit au Moyen-Orient", a déclaré Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, dans un communiqué.

Le communiqué précise toutefois que "l'impact potentiel du conflit actuel dans la zone autour de l’Iran et ses conséquences sur l’économie mondiale sont aujourd’hui incertains."

Les Émirats Arabes Unis ont affiché un RevPAR en baisse de 9% au cours du premier trimestre tandis que le RevPAR de l’Arabie Saoudite et de l’Egypte sont restés en croissance sur la période, selon le communiqué.

Le Moyen-Orient regroupe 8% du portefeuille de chambres d'Accor à fin décembre 2025, et 12% du volume d’affaires hébergement 2025.

Sur le premier trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe hôtelier ressort à 1,31 milliard d'euros, en hausse de 2,3% à taux de change constant.

En variation publiée, le chiffre d'affaires recule en revanche de 2,7% sur un an, les effets de change ayant eu un impact négatif de 66 millions d'euros, selon le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)