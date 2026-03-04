Accor rebondit, Citi rehausse son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 12:26
Dans une note, le broker rappelle que les grands événements géopolitiques - qu'il s'agisse du Printemps arabe, de la guerre au Yémen, du blocus du Qatar, du conflit Russie/Ukraine ou encore des tensions récentes au Moyen-Orient - ont souvent un impact immédiat sur l'hôtellerie dans les zones concernées, entraînant une baisse rapide du RevPAR (revenu moyen par chambre disponible) dans les pays directement touchés.
Citi précise cependant que cette contraction tend à intervenir au début de la crise, avec une durée qui varie selon le contexte et l'intensité des événements.
Un impact géopolitique historiquement limité
En revanche, l'effet de contagion reste limité en Europe, souligne le courtier, qui explique que la principale explication réside dans un phénomène de substitution, qui voit les voyageurs de loisirs ne pas nécessairement renoncer à leurs vacances, mais simplement revoir leur choix de destination vers des zones perçues comme plus sûres, ce qui amortit l'impact global sur le secteur.
Du côté des groupes hôteliers, Accor apparaît certes comme le plus exposé au Moyen-Orient, aux côtés de IHG, mais Citi met en avant un risque limité de baisse durable du RevPAR dans la région à moyen terme, ainsi qu'un impact minimal concernant l'activité en Europe.
De son point de vue, les titres pourraient ainsi bénéficier d'un mouvement de revalorisation rapide en cas d'annonce d'un prochain cessez-le-feu au Moyen-Orient.
Le cours de Bourse d'Accor avait chuté de 11% sur les séances de lundi et mardi, pris dans la tempête de l'intensification du conflit au Proche-Orient.
Valeurs associées
|45,1000 EUR
|Euronext Paris
|+3,51%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 12:26:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Cette semaine ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information ... Lire la suite
-
Les indices européens se reprennent mercredi, profitant d'une baisse des prix du gaz, après deux séances boursières dans le rouge en raison de la flambée des hydrocarbures provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Vers 11H00 GMT, Francfort prenait 1,60%, Paris 1,10%, ... Lire la suite
-
Des obligations énergétiques "inatteignables" : des organisations du commerce attaquent l'Etat pour demander la révision d'un décret
Dans leur viseur, un arrêté publié le 6 septembre qui impose à tous les propriétaires de surfaces de plus de 1.000 m2 des objectifs de réduction de consommation d'énergie. Les seuils sont "inatteignables". Dix-neuf organisations du commerce ont annoncé ce mercredi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer