Accor porté par sa division luxe et les JO au 3T

Sébastien Bazin, PDG d'Accor ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le groupe hôtelier Accor a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre, à 1,43 milliard d'euros, tiré par la division luxe et par les Jeux olympiques en France.

C'est mieux qu'attendu par les analystes interrogés par Bloomberg (1,39 milliard).

Le RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare du secteur) du groupe, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, progresse de 5,3% sur un an.

"Les JO se sont très bien passés, nous avons une très belle progression de nos activités sur la période en France", a indiqué lors d'une conférence téléphonique la directrice financière Martine Gerow, précisant que la situation du groupe était en conformité avec ses prévisions.

"L'événement a permis d’enregistrer, comme anticipé, une forte croissance du RevPAR à Paris. En province, l’activité a été résiliente durant l’été, mais le mois de septembre a été affecté par une base de comparaison élevée liée à la Coupe du Monde de Rugby en septembre et octobre 2023", précise le groupe dans un communiqué.

"A moyen terme, compte tenu de l'audience et de la visibilité des JO, cela devrait amener un effet rémanent favorable, c'est ce qu'on a vu à Londres sur plusieurs années", a estimé Mme Gerow.

Interrogée sur la contribution exceptionnelle demandée aux grandes entreprises dans le projet de budget 2025, la dirigeante a indiqué qu'elle était "en cours d'évaluation", et que la France représentant un peu moins de 20% de l'activité du groupe, l'impact devrait être "très limité".

Par divisions, le "premium, milieu de gamme et économique" a vu son activité croître de 7% à 821 millions d'euros.

Si le RevPar des régions Europe Afrique du Nord (+6,2%) et Amériques (+13,2%) progressent assez nettement, celui de la région Moyen-Orient, Afrique & Asie-Pacifique stagne (+0,7%) , pénalisé notamment par la Chine, marché "pénalisé par la baisse de la consommation".

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires de la division "luxe et lifestyle" a bondi de 18% à 635 millions d'euros, grâce notamment à l'acquisition du traiteur Potel et Chabot.

Le groupe confirme pour 2024 son objectif de croissance du RevPAR "entre 4% et 5%". Il vise aussi une croissance de son réseau "entre 3 et 4%".

En outre, le groupe relève légèrement son objectif d'excédent brut d'exploitation (EBE) pour 2024, désormais attendu entre 1,1 milliard et 1,125 milliard, contre 1,09 et 1,125 milliard auparavant.

Au cours du troisième trimestre 2024, Accor a ouvert 47 hôtels, correspondant à 8.000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 derniers mois.